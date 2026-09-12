Путин назвал неполноценным членство России в G8

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Владимир Путин заявил, что участие России в "Большой восьмерке" (G8) нельзя было назвать полноценным членством. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Индию.

"Вот они включили нас когда-то в "восьмерку", я уже говорил об этом, это не было полноценным членством. Я это все прекрасно видел, хотя слова все правильные произносились", – отметил российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8. По его словам, если бы Москва осталась в составе объединения, "смертоносная война" бы не началась.

Тем не менее Путин заявлял о нежелании России возвращаться в G8. Президент напомнил, что почти перестал ездить на саммиты G8 еще в 2014 году, то есть до начала украинского конфликта. Он также обратил внимание на то, что доля стран G7 в мировой экономике как "шагреневая кожа" уменьшается с каждым годом.