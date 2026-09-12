Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:15

Политика

Путин назвал неполноценным членство России в G8

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что участие России в "Большой восьмерке" (G8) нельзя было назвать полноценным членством. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Индию.

"Вот они включили нас когда-то в "восьмерку", я уже говорил об этом, это не было полноценным членством. Я это все прекрасно видел, хотя слова все правильные произносились", – отметил российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал очень глупым решение исключить Россию из G8. По его словам, если бы Москва осталась в составе объединения, "смертоносная война" бы не началась.

Тем не менее Путин заявлял о нежелании России возвращаться в G8. Президент напомнил, что почти перестал ездить на саммиты G8 еще в 2014 году, то есть до начала украинского конфликта. Он также обратил внимание на то, что доля стран G7 в мировой экономике как "шагреневая кожа" уменьшается с каждым годом.

Читайте также


властьполитика

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика