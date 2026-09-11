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11 сентября, 22:25

Происшествия

7 пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализированы

Фото: vk.ru/aoannin

Семеро пострадавших с аварии с микроавтобусом доставлены в больницы Архангельска. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в больницы Архангельска доставлены семь пострадавших в ДТП с автобусом, в том числе один ребенок. Четверо взрослых пострадавших в тяжелом состоянии", – рассказал собеседник агентства.

Он указал, что пострадавшим оказывается помощь в полном объеме. Также запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров.

Еще одному раненому помощь оказана амбулаторно. На месте ЧП работали девять бригад скорой помощи, добавил Кузнецов.

В свою очередь, областная прокуратура проверит дорожное покрытие на месте аварии. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также проверено надлежащее содержание и обустройство данного участка дороги.

ДТП в Холмогорском районе произошло вечером 11 сентября. На трассе столкнулись микроавтобус, "КамАЗ" и легковой автомобиль. Погибли 12 человек, в том числе несовершеннолетний. Предварительной причиной трагедии стал обгон автобуса и столкновение со встречным лесовозом.

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