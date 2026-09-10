На Урале подросток на мопеде въехал в дом в попытке скрыться от полиции

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Подросток устроил на мопеде погоню с полицией, не справился с управлением и въехал в стену дома в Шадринске Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел приблизительно в 03:00 (01:00 по московскому времени) в районе дома № 13 на Фабричной улице.

По предварительной информации, несовершеннолетний водитель 2013 года рождения, управляя мопедом Vento, двигался по улице Розы Люксембург в сторону Михайловской. Сотрудники правоохранительных органов потребовали подростка остановиться, однако он проигнорировал это замечание и попытался скрыться. Не справившись с управлением, водитель столкнулся с препятствием – стеной дома.

Несовершеннолетний был госпитализирован с травмами.

Ранее один человек погиб и пять пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Оловяннинском районе Забайкалья, среди них четверо несовершеннолетних.

Женщина за рулем Toyota Allion, не имевшая водительских прав, не справилась с управлением, и машина опрокинулась.