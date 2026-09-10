10 сентября, 04:14Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Забайкалье
Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Забайкалья"
Один человек погиб и пять, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Оловяннинском районе Забайкалья. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Предварительно, женщина за рулем Toyota Allion, не имевшая водительских прав, не справилась с управлением, и машина опрокинулась. Водитель погибла на месте, пятеро пассажиров получили травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и грузового автомобиля в Туве. Авария произошла на 800-м километре трассы Р-257 "Енисей". Всех пострадавших экстренно доставили в больницу.
Еще четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе Ставропольского края. Прокуратура организовала проверку по факту аварии.