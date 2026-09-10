Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Забайкалье

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Забайкалья"

Один человек погиб и пять, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Оловяннинском районе Забайкалья. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Предварительно, женщина за рулем Toyota Allion, не имевшая водительских прав, не справилась с управлением, и машина опрокинулась. Водитель погибла на месте, пятеро пассажиров получили травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero и грузового автомобиля в Туве. Авария произошла на 800-м километре трассы Р-257 "Енисей". Всех пострадавших экстренно доставили в больницу.

Еще четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе Ставропольского края. Прокуратура организовала проверку по факту аварии.