Рублево-Архангельская линия появилась на схемах метро Москвы

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене обновляют навигацию в связи с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 73 тысяч цифровых и бумажных схем заменят в вагонах, на платформах, в вестибюлях и перед входами на станции метро, МЦК и МЦД. Обновленные схемы также появятся на колоннах экстренного вызова, стойках "Живое общение", в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

На навигационных элементах теперь указаны 447 станций, 17 линий метро, включая МЦК и четыре МЦД, а также аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Помимо этого, на схемы добавили изображения железнодорожных и речных вокзалов, а с прошлого года – крупные парки возле станций.

Цвет новой линии определили москвичи в проекте "Активный гражданин" три года назад. Графитовая ветка не потеряется с соседними и будет заметной.

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" открыли Владимир Путин и Сергей Собянин 5 сентября, в День города. Станции оснащены биометрией, 4G и 160 цифровыми табло. Второй участок до "Липовой рощи" планируют открыть в 2027 году, а следующий – в 2030-м.

Ранее Собянин заявил, что московское метро планируют продлить после 2030 года в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского городского округа. Согласно предварительным планам, семь линий метро выйдут за МКАД и свяжут Москву с крупнейшими городскими округами области.

