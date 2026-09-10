Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 13:56

Транспорт

Рублево-Архангельская линия появилась на схемах метро Москвы

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене обновляют навигацию в связи с открытием первого участка Рублево-Архангельской линии, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 73 тысяч цифровых и бумажных схем заменят в вагонах, на платформах, в вестибюлях и перед входами на станции метро, МЦК и МЦД. Обновленные схемы также появятся на колоннах экстренного вызова, стойках "Живое общение", в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.

На навигационных элементах теперь указаны 447 станций, 17 линий метро, включая МЦК и четыре МЦД, а также аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Помимо этого, на схемы добавили изображения железнодорожных и речных вокзалов, а с прошлого года – крупные парки возле станций.

Цвет новой линии определили москвичи в проекте "Активный гражданин" три года назад. Графитовая ветка не потеряется с соседними и будет заметной.

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева" открыли Владимир Путин и Сергей Собянин 5 сентября, в День города. Станции оснащены биометрией, 4G и 160 цифровыми табло. Второй участок до "Липовой рощи" планируют открыть в 2027 году, а следующий – в 2030-м.

Ранее Собянин заявил, что московское метро планируют продлить после 2030 года в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского городского округа. Согласно предварительным планам, семь линий метро выйдут за МКАД и свяжут Москву с крупнейшими городскими округами области.

Метро Москвы продлят по семи направлениям Подмосковья

Читайте также


транспортметрогород

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика