Собянин: мультиспортивный центр и футбольный манеж построят в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Коммунарке появятся мультиспортивный центр и футбольный манеж, архитектурная концепция проекта уже согласована. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Оба здания выполнят в современном стиле с элементами минимализма. Фасады будут с чередованием белых и терракотово-красных панелей, вертикальные объемы – с панорамным остеклением. Обилие естественного света создаст комфортные условия для тренировок, а в темное время суток здания станут визуальным украшением квартала.

В мультиспортивном центре разместятся залы для баскетбола, волейбола, велотренировок, тенниса, бадминтона, а также тренажерный зал. В футбольном манеже оборудуют основную зону с полем, зону для зрителей и помещения для тренировочного процесса и комфорта спортсменов.

Для посетителей предусмотрены кафе, магазины и крытые парковки. На прилегающей территории появятся общественные пространства с зонами отдыха и велопарковками. В пешей доступности – станция метро "Потапово" и удобный выезд на автомобильную магистраль СБВ.

Завершить строительство объектов планируется в 2029 году, уточнил градоначальник. При этом для развития Коммунарки уже многое сделано. К примеру, построены многопрофильный клинический кластер и около 50 других социальных объектов. В район пришли Сокольническая и Троицкая линии метро. Население Коммунарки превысило 180 тысяч человек и продолжает расти.

Кроме того, активно строятся дороги. Недавно стартовало строительство кампуса и Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности для МГТУ "СТАНКИН". Возведение социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что в Мнёвниковской пойме появится теннисный центр. Столичные власти уже согласовали архитектурную концепцию проекта. Завершить работы планируется в 2029 году.