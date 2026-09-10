Более 1,1 млн газовых плит проверили в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 1,1 миллиона газовых плит в квартирах жилых домов проверено в Москве в период с января по август 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что это около 63% от всего газового оборудования. Специалисты комплекса городского хозяйства смотрели на его работоспособность и соответствие требованиям безопасности.

По словам заммэра, плановое техобслуживание проводится каждый год. В случае выявления небольших неполадок газовики сразу устраняют их и консультируют горожан по дальнейшему использованию плиты и ремонту.

Сейчас в столице газовые плиты есть у более чем 1,8 миллиона семей. Для безопасной эксплуатации необходимо проводить регулярные проверки.

Средний срок службы плиты составляет от 10 до 12 лет, после чего происходит износ газовых кранов, деформация рассекателей горелок, нарушение теплоизоляции духовки. Безопасно использовать прибор в этом случае не получится, его нужно менять. Также у плиты должна быть система "газ-контроль", которая перекрывает газ, если огонь в горелке потух.

Бирюков напомнил, что следить за газовым оборудованием и вовремя его менять должен владелец или наниматель помещения. Информация о датах и времени проведения проверок публикуется на сайте АО "Мосгаз", а также размещается на стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Ранее москвичам напомнили о важности обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. При длительном отъезде необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, однако оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. Если время планового технического обслуживания совпадает с отсутствием дома, его нужно перенести на другую дату.