Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 18:34

Город

Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Перед отпуском и длительным отсутствием дома необходимо позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. В случае, если дата планового технического обслуживания совпадает с отсутствием дома, нужно согласовать ее перенос.

Помимо этого, важно напомнить детям правила безопасного обращения с газовыми приборами, если они часто остаются одни дома. При этом дошкольникам не стоит разрешать пользоваться газовой плитой самостоятельно, их также не нужно оставлять рядом с работающим оборудованием без присмотра.

"Объясните, что в любой непонятной ситуации необходимо связаться с родителями или позвонить в аварийную службу по номеру 104", – подчеркнули в ведомстве.

Соблюдение правил поможет не только избежать аварийных ситуаций, но и сделает летний отдых безопасным.

Также важно помнить, что нужно регулярно проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, а во время использования газовых приборов, для притока свежего воздуха, открыть окно или форточку. Кроме того, только специалисты АО "МОСГАЗ" могут проверять, ремонтировать и заменять оборудование.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве проверили более 680 тысяч газовых плит. Всего ими пользуются свыше 1,8 миллиона семей. Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно, а сам вопрос газовой безопасности на особом контроле. Если газовики находят незначительные неполадки, то они устраняют их на месте.

Читайте также


городЖКХ

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика