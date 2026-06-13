Москвичам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском

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Перед отпуском и длительным отсутствием дома необходимо позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Например, необходимо перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. В случае, если дата планового технического обслуживания совпадает с отсутствием дома, нужно согласовать ее перенос.

Помимо этого, важно напомнить детям правила безопасного обращения с газовыми приборами, если они часто остаются одни дома. При этом дошкольникам не стоит разрешать пользоваться газовой плитой самостоятельно, их также не нужно оставлять рядом с работающим оборудованием без присмотра.

"Объясните, что в любой непонятной ситуации необходимо связаться с родителями или позвонить в аварийную службу по номеру 104", – подчеркнули в ведомстве.

Соблюдение правил поможет не только избежать аварийных ситуаций, но и сделает летний отдых безопасным.

Также важно помнить, что нужно регулярно проверять наличие тяги в вентиляционных и дымовых каналах, а во время использования газовых приборов, для притока свежего воздуха, открыть окно или форточку. Кроме того, только специалисты АО "МОСГАЗ" могут проверять, ремонтировать и заменять оборудование.

Ранее сообщалось, что с начала года в Москве проверили более 680 тысяч газовых плит. Всего ими пользуются свыше 1,8 миллиона семей. Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно, а сам вопрос газовой безопасности на особом контроле. Если газовики находят незначительные неполадки, то они устраняют их на месте.

