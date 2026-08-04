Открытое горение в складском комплексе Wildberries под Владимиром ликвидировано

Фото: МАХ/"МЧС Владимирской области"

Во Владимирской области пожарные ликвидировали открытое горение в складском комплексе Wildberries, который накануне подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в МАХ.

Он уточнил, что потушить огонь удалось к полуночи.

ВСУ атаковали логистический склад Wildberries во Владимирской области 3 августа. В результате атаки произошло возгорание, сотрудников эвакуировали. Всего пострадали четыре человека.

Сначала пожар на складе локализовали на площади 100 тысяч квадратных метров, затем ее удалось сократить до 3 тысяч квадратных метров. В тушении были задействованы сотрудники МЧС, единицы техники и вертолет Ми-8. К работам также привлекли спасателей из Московской и Ивановской областей.

На фоне случившегося компания временно перестроила логистические цепочки. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

