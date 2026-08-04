Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 12:39

Политика

Отключения электроэнергии затронули все регионы Кубы

Фото: 123RF.com/samum

Веерные отключения электроэнергии на Кубе затрагивают все регионы страны и всех жителей острова. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в республике Виктор Коронелли.

"Из-за топливно-энергетической блокады со стороны США в стране регулярно наблюдаются веерные отключения энергоснабжения, которые затрагивают все без исключения регионы и всех проживающих на Кубе граждан", – сказал диппредставитель.

При этом российские граждане не обращались в посольство РФ на Кубе или генеральное консульство в Гаване из-за перебоев с электричеством, отметил посол.

4 августа на Кубе вновь произошел сбой национальной электроэнергетической системы. Это случилось на фоне восстановления после предыдущего масштабного блэкаута. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась уже пять раз.

После произошедшего диппредставительство России рекомендовало туристам на Кубе иметь при себе заряженные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии.

Читайте также


политиказа рубежом

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика