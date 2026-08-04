Отключения электроэнергии затронули все регионы Кубы

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Веерные отключения электроэнергии на Кубе затрагивают все регионы страны и всех жителей острова. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в республике Виктор Коронелли.

"Из-за топливно-энергетической блокады со стороны США в стране регулярно наблюдаются веерные отключения энергоснабжения, которые затрагивают все без исключения регионы и всех проживающих на Кубе граждан", – сказал диппредставитель.

При этом российские граждане не обращались в посольство РФ на Кубе или генеральное консульство в Гаване из-за перебоев с электричеством, отметил посол.

4 августа на Кубе вновь произошел сбой национальной электроэнергетической системы. Это случилось на фоне восстановления после предыдущего масштабного блэкаута. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась уже пять раз.

После произошедшего диппредставительство России рекомендовало туристам на Кубе иметь при себе заряженные телефоны и запас питьевой воды из-за регулярных отключений электроэнергии.