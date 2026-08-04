Российские волейбольные сборные примут участие в Лиге наций

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

Мужская и женская национальные команды России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что продолжает работу над планом возвращения российских сборных на международные соревнования. Российские команды включены в число участников турнира как коллективы с наивысшим рейтингом среди ранее не квалифицировавшихся.

В связи с этим в 2027 году состав Лиги наций в порядке исключения расширят с 18 до 19 команд как у мужчин, так и у женщин. Это позволит принять участие в следующем розыгрыше турнира россиянам, а также женской сборной Словении и мужской команде Финляндии. Последние получили право сыграть в Лиге наций благодаря победам в отборочных соревнованиях, отметили в ВФВ.

Ранее сообщалось, что FIVB допустила россиян до своих соревнований во всех дисциплинах. В связи с этим Всероссийская федерация волейбола будет работать над возможностью приступить к подготовке к отбору на Олимпийские игры 2028 года.