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04 августа, 18:06

Политика

В МИД Армении прокомментировали информацию о центре для нелегальных мигрантов из ЕС

Фото: 123RF.com/irgit

Вопрос о создании в Армении центра содержания нелегальных мигрантов из стран Евросоюза с Ереваном не обсуждался, сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян в ответ на запрос госагентства "Арменпресс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на заседании Совета ЕС будет выдвинуто предложение о создании в некоторых странах, например Армении, мест содержания нелегальных мигрантов.

"Нам такого предложения не поступало, этот вопрос с нами не обсуждался", – отметила Бадалян.

Ранее сообщалось, что число нелегальных мигрантов, которые предпринимали попытку пересечь границу Сеуты в Испании, достигло около 40 тысяч человек. В направлении Мелильи, другого испанского анклава, зафиксировано около 1 135 попыток.

В СМИ заявили, что наплыв мигрантов был спровоцирован публикациями в соцсетях. Все началось с постов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), в которых утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной.

После этого пользователи Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) отслеживали передвижения патрулей береговой охраны, а в TikTok публиковались видео с указанием мест, где нужно плыть.

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