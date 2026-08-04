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04 августа, 11:02

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AP: наплыв мигрантов из Марокко в Сеуту был спровоцирован постами в соцсетях

СМИ назвали соцсети причиной массового наплыва мигрантов в Сеуту

Фото: ТАСС/AP/Antonio Sempere

Наплыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован публикациями в социальных сетях и заблуждениями самих мигрантов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, все началось с постов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), в которых утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной. Затем пользователи Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) отслеживали передвижения патрулей береговой охраны, а в TikTok публиковались видео с указанием мест, где нужно плыть.

Эти публикации набрали множество репостов и комментариев. Увидев их, марокканцы решили, что Европа стала доступной, после чего в Сеуту направились переполненные автобусы, поезда и такси.

Агентство отмечает, что некоторые аккаунты, утверждавшие, будто граница открыта, впоследствии были удалены. Кроме того, ряд мигрантов неправильно поняли реформу миграционного законодательства Испании. Она касалась только тех, кто жил в стране до 1 января, однако некоторые марокканцы решили, что этот закон позволит им остаться в Испании.

В апреле официальный представитель властей королевства Эльма Саис сообщала, что правительство Испании одобрило реформу миграционного законодательства, которая позволит легализовать тысячи иностранных граждан, находящихся в стране без документов.

По последним данным, число нелегальных мигрантов, предпринявших попытку пересечь границу Сеуты, достигло примерно 40 тысяч человек. В направлении другого испанского анклава – Мелильи – было зафиксировано около 1 135 попыток.

Для поддержания безопасности испанское правительство задействовало вооруженные силы. Сейчас местные власти совместно с испанскими коллегами проверяют сообщения о возможных жертвах, устанавливают личности и гражданство пострадавших. Прокуратура Марокко также начала судебное расследование.

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