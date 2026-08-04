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04 августа, 21:44

Спорт

"Родина" обыграла "Рубин" в матче группового этапа Кубка России

Фото: РИА Новости/Арина Антонова

Московский футбольный клуб "Родина" на домашнем поле обыграл казанский "Рубин" в первом туре группового этапа пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Встреча прошла на "Арене Химки" и завершилась со счетом 5:0.

Уже на 13-й минуте москвичи открыли счет: Артем Максименко выполнил навес, а Магомедхабиб Абдусаламов головой отправил мяч в сетку. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Абдусаламов оформил дубль.

На 59-й минуте отличился Андрей Егорычев, а на 78-й – Артур Гарибян, который после передачи Йорди Рейна забил четвертый гол. Окончательный счет на 85-й минуте установил Максименко.

Следующий матч турнира "Родина" проведет 18 августа. В этот день столичная команда примет "Оренбург", начало – в 18:30.

Ранее футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 5:0 в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла на "Солидарность-Арене" в Самаре.

Дубль оформил футболист "Зенита" Александр Соболев. Еще по одному мячу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

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