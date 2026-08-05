В США признали наличие разногласий по новым санкциям против РФ

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Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн заявил о наличии разногласий среди законодателей по новому пакету санкций против России. Он допустил проведение отдельного голосования по поправке, исключающей из документа раздел о новых пошлинах.

По словам Тьюна, в настоящее время сенаторы пытаются урегулировать возникшие возражения по поводу ограничительных мер. Одно из них напрямую касается тарифного блока.

Политик отметил, что если оппоненты согласятся уступить часть процедурного времени взамен на голосование по поправке, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение.

Отмечается, что комментарий прозвучал на фоне вопроса журналистов о возможности допуска к процедуре инициативы сенатора Рэнда Пола, требующей убрать из законопроекта положения о пошлинах.

Ранее сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ в первом процедурном голосовании. В поддержку проекта высказались 75 сенаторов, против – 11. Это позволяет американскому конгрессу начать обсуждение законопроекта.