00:55Транспорт
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский перешли на особый режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что прием и отправка рейсов в этих воздушных гаванях теперь осуществляются только по согласованию с соответствующими органами.
Такой порядок введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов.
Ранее, 4 августа, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в столичном аэропорту Внуково. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.
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