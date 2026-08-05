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Агенство "Москва": один человек пострадал при пожаре в квартире дома на юге Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в квартире дома на юге Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На улице Бакинская, дом 10, произошло возгорание в одной из квартир на четвертом этаже. Об этом сообщает агенство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров – в помещении горели личные вещи и мебель. Прибывшие на место пожарные спасли из горящего помещения одного человека.

Пострадавшего незамедлительно передали бригаде скорой помощи, после чего он был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, пламя удалось быстро ликвидировать.

Ранее возгорание произошло в храме Василия Блаженного. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. На месте ЧП работали около 10 пожарных машин.

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