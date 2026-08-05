Временные ограничения сняты во Внуково, Домодедово и Жуковском

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводилиссь из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов.

Ограничения в авиагаванях вводились на фоне сообщений о ликвидации дронов, следовавших на столицу. Всего, по информации Сергея Собянина, на подлете к столице было сбито 10 БПЛА.

Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.