05 августа, 04:49Транспорт
Временные ограничения сняты во Внуково, Домодедово и Жуковском
Фото: depositphotos/dell640
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры вводилиссь из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов.
Ограничения в авиагаванях вводились на фоне сообщений о ликвидации дронов, следовавших на столицу. Всего, по информации Сергея Собянина, на подлете к столице было сбито 10 БПЛА.
Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.