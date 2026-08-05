В Москве возбудили дело против мужчины, разбившего плафон на станции метро "Белорусская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве полицейские задержали 25-летнего пассажира, который разбил плафон освещения на станции метро "Белорусская". Против него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, мужчина нанес удар ногой по осветительному устройству, в результате чего стеклянный плафон упал и разбился. Подозреваемого на Таганской улице в течение нескольких часов задержали полицейские УВД на метрополитене.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мужчина разбил ногой стекло входной двери на станции "Терехово" Большой кольцевой линии метро Москвы. Выяснилось, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.