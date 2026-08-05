Минимум 14 человек погибли от ударов молнии на востоке Индии

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Минимум 14 человек погибли, еще 4 пострадали в результате ударов молнии на востоке Индии. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на местную полицию.

Инциденты произошли в округах Гиридих, Думка и Латехар в штате Джаркханд. При этом девять из погибших и трое пострадавших – жители округа Гиридих.

Ранее от удара молнии скончался 62-летний пастух в Нижегородской области. Трагедия произошла во время пастьбы колхозного стада.

До этого молния ударила в 45-летнего мужчину в Краснодаре. В результате случившегося он погиб. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.