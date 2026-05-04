Al-Ekhbariya: девушка умерла от удара молнии на северо-востоке Сирии

Девушка умерла в результате удара молнии около деревни Шур, к востоку от сельской местности провинции Эль-Хасаке в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al-Ekhbariya.

Журналисты указали, что до случившегося сирийские синоптики предупреждали о нетипичном для этого времени года похолодании, проливных дождях и порывистом ветре, а также грозах и градовых бурях на севере страны.

Ранее в результате удара молнии в Бразилии пострадали минимум 72 человека. Около 30 из них были госпитализированы, у них диагностированы ожоги, преимущественно рук и живота. Состояние 8 пациентов оценивалось как тяжелое.

До этого на севере Казахстана молния ударила в 2 детей. Один из них погиб, а другой получил травмы. Сотрудники отдела полиции района Биржан Сал начали досудебное производство по факту случившегося.