В Подмосковье врачи спасли мужчину после удара молнии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 35-летнего пациента, которого ударила молния. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Инцидент произошел три недели назад, когда во время летней грозы мужчина решил спрятаться под дерево. После удара молнии он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Оказавшиеся рядом люди помогли мужчине добраться до больницы, где медики сразу направили его в реанимацию.

При поступлении у пациента наблюдались судороги, которые являются типичным признаком поражения молнией, рассказала глава службы анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.

"Частое осложнение таких случаев – нарушение электрической активности сердца, однако у пациента таких проблем мы не выявили – ни при поступлении, ни в последующем. Ему назначили противосудорожную терапию, благодаря которой судороги полностью прекратились", – добавила она.

Во время стационарного лечения мужчине проводили коррекцию электролитных нарушений и профилактическую терапию, чтобы предотвратить сердечные осложнения. После удара молнии из внешних повреждений остался только след от тока на руке, однако и он вскоре станет незаметен. После улучшения состояния пациента выписали под амбулаторное наблюдение.

