Мокрый снег и метель ожидаются в Москве 12 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в пятницу, 12 декабря, с 13:00 и до конца суток ожидаются дождь, переходящий в снег, и метель. Также прогнозируется образование гололедицы, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Москвичей и гостей столицы также предупредили о налипании мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду. Непогода связана с прохождением холодного фронта.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Стоит избегать внезапных маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходов призывают не оставлять детей без присмотра, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Вместе с тем в непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями.

При необходимости горожане и гости столицы могут звонить по телефонам "101" или "112", а также номеру 8 (495) 637-31-01.

Метель, которая накроет Московский регион 12 декабря, станет первой за календарную зиму. При этом ночью и утром пятницы прогнозируются дожди.