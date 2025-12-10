Форма поиска по сайту

10 декабря, 21:30

Общество
Климатолог Кокорин: 2025 год может стать одним из самых жарких из-за антропогенного тренда

Климатолог объяснил, почему 2025 год может попасть в список самых жарких

Фото: Москва 24/Никита Симонов

2025 год может стать одним из самых жарких в том числе из-за антропогенного тренда. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин, комментируя соответствующий прогноз.

По его словам, люди "раскачали климатическую систему". Кроме того, на Земле стало гораздо больше опасных явлений, засух, болезней, насекомых. Также заметно сдвинулись сезоны – осень стала приходить в Москву на две недели позже, чем раньше. Он добавил, что с середины XIX века прибавилось уже 1,4 градуса.

Климатолог отметил, что специфические черты каждого года определяются естественными процессами, происходящими на Земле. Например, научное сообщество смотрит на извержение вулканов и процессы, происходящие в океанах.

Он рассказал, что главным долгосрочным фактором глобального потепления является сжигание ископаемого топлива. Но каждый год не может быть все теплее и теплее предыдущего, так как постепенный антропогенный тренд накладывается на естественные природные процессы.

"И вот мы видим их результат. 2024 год – это рекордный год, потому что было Эль-Ниньо. 2023-й тоже был очень теплый, 2025-й наверняка будет холоднее. Наверняка – просто потому, что сменилась фаза океанских течений на Ла-Нинья. 2026-й тоже, скорее всего, будет холоднее 2024-го", – пояснил эксперт.

Кокорин добавил, что океанские течения не меняются мгновенно – они инерционны. Именно поэтому следующий год может не стать самым теплым.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал, что один год из следующих пяти с вероятностью 80% станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений и побьет рекорд 2024-го.

Синоптик сослался на отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором указано, что с 2025 по 2029 год среднегодовое повышение температуры превысит 1,5 градуса.

Более того, в документе отмечалось, что потепление в Арктике будет происходить в 3,5 раза быстрее среднего по миру, а площадь морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях значительно сократится.

