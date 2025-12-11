Число пострадавших при взрыве в корпусе Пермского политеха выросло до 4

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Число пострадавших при взрыве в корпусе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выросло до 4 человек. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.

Взрыв произошел в здании аэрокосмического факультета университета утром 11 декабря. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда.

В министерстве территориальной безопасности региона уточнили, что при нарушении технологического процесса со стенда сошла испытательная машина. В результате погибли мужчина и 8-летняя девочка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

