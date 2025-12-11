Свыше 500 тонн предметов передали горожане за год с помощью сервиса на mos.ru

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Свыше 500 тонн предметов сдали горожане за год для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды.

Отмечается, что чаще всего москвичи сдавали холодильники, диваны и стиральные машины. На свалке такие предметы разлагаются сотни лет и все это время загрязняют окружающую среду токсичными компонентами. Сервис "Вывоз ненужных вещей" направляет их в специальные пункты, где предметы утилизируют и перерабатывают. Там они разбираются и сортируются.

Из переработанного пластика потом можно сделать самые разные товары – от строительных материалов до одежды. Резина становится крошкой для покрытия спортивных и детских площадок. Алюминий же используют повторно, так как при переработке он не теряет своих качеств. Непригодные для переработки материалы аккуратно утилизируют.

Заявка в сервисе оформляется быстро и удобно. Об этом говорит высокая оценка пользователей – 4,9 балла из максимальных 5. Заказывается услуга за пару минут на mos.ru либо в приложениях "Электронный дом" и "Моя Москва". Для этого нужно авторизоваться при помощи Mos ID и указать количество предметов, а также адрес их вывоза. Можно указать удобную дату и время для приезда специалистов.

После заполнения контактных данных с заказчиком связывается оператор, уточняющий детали. Если заявка оформлена до 18:00, то забрать вещи, кроме пригодных к использованию книг и одежды, могут в тот же день. Если в заявке содержатся предметы с платным вывозом, в личном кабинете формируется квитанция, которую можно оплатить через сервис "Мои платежи" на mos.ru.

При вывозе крупногабаритной бытовой техники горожане могут использовать баллы и получить промокод в программе лояльности "Миллион призов". После чего промокод можно применить при оплате услуги.

При этом демонтировать технику надо заранее самостоятельно. Отключать газовые плиты и оборудование должны только сертифицированные службы.

Спустят предметы вниз специалисты. Они сделают это даже при отсутствии лифта в доме и загрузят вещи в машину. Обычно этот процесс занимает не более 30 минут. Сервис сотрудничает с надежными партнерами, поэтому гарантирует надежность.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что воспользоваться данной услугой могут совершеннолетние жители всех округов столицы, если они имеют стандартную или полную учетную запись на mos.ru. Список вещей и стоимость вывоза можно посмотреть на странице сервиса.

Отдать вещи для дальнейшей переработки и повторного использования можно благодаря проекту "Экоточки Москвы". Пункты принимают шины, текстиль, книги, обувь, электробытовые приборы, блистеры от лекарств. Специальные контейнеры находятся в торгово-развлекательных центрах, парках, бизнес-центрах, поэтому отнести вещи можно в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что единый региональный оператор АО "Экотехпром" создал телеграм-бота "Москва сортирует" для раздельного сбора отходов. С помощью него горожане смогут узнать адрес ближайшей контейнерной площадки, пункта приема специальных отходов и его расписание.

Также в телеграм-боте у москвичей есть возможность узнать правила сортировки отходов в ходе игры. За верные ответы пользователям будут начисляться баллы.

