Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 19:25

Город

Свыше 500 тонн предметов передали горожане за год с помощью сервиса на mos.ru

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Свыше 500 тонн предметов сдали горожане за год для утилизации и переработки с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Таким образом жители не только избавляются от ненужных вещей, но и вносят свой вклад в сохранение окружающей среды.

Отмечается, что чаще всего москвичи сдавали холодильники, диваны и стиральные машины. На свалке такие предметы разлагаются сотни лет и все это время загрязняют окружающую среду токсичными компонентами. Сервис "Вывоз ненужных вещей" направляет их в специальные пункты, где предметы утилизируют и перерабатывают. Там они разбираются и сортируются.

Из переработанного пластика потом можно сделать самые разные товары – от строительных материалов до одежды. Резина становится крошкой для покрытия спортивных и детских площадок. Алюминий же используют повторно, так как при переработке он не теряет своих качеств. Непригодные для переработки материалы аккуратно утилизируют.

Заявка в сервисе оформляется быстро и удобно. Об этом говорит высокая оценка пользователей – 4,9 балла из максимальных 5. Заказывается услуга за пару минут на mos.ru либо в приложениях "Электронный дом" и "Моя Москва". Для этого нужно авторизоваться при помощи Mos ID и указать количество предметов, а также адрес их вывоза. Можно указать удобную дату и время для приезда специалистов.

После заполнения контактных данных с заказчиком связывается оператор, уточняющий детали. Если заявка оформлена до 18:00, то забрать вещи, кроме пригодных к использованию книг и одежды, могут в тот же день. Если в заявке содержатся предметы с платным вывозом, в личном кабинете формируется квитанция, которую можно оплатить через сервис "Мои платежи" на mos.ru.

При вывозе крупногабаритной бытовой техники горожане могут использовать баллы и получить промокод в программе лояльности "Миллион призов". После чего промокод можно применить при оплате услуги.

При этом демонтировать технику надо заранее самостоятельно. Отключать газовые плиты и оборудование должны только сертифицированные службы.

Спустят предметы вниз специалисты. Они сделают это даже при отсутствии лифта в доме и загрузят вещи в машину. Обычно этот процесс занимает не более 30 минут. Сервис сотрудничает с надежными партнерами, поэтому гарантирует надежность.

В столичном департаменте информационных технологий подчеркнули, что воспользоваться данной услугой могут совершеннолетние жители всех округов столицы, если они имеют стандартную или полную учетную запись на mos.ru. Список вещей и стоимость вывоза можно посмотреть на странице сервиса.

Отдать вещи для дальнейшей переработки и повторного использования можно благодаря проекту "Экоточки Москвы". Пункты принимают шины, текстиль, книги, обувь, электробытовые приборы, блистеры от лекарств. Специальные контейнеры находятся в торгово-развлекательных центрах, парках, бизнес-центрах, поэтому отнести вещи можно в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что единый региональный оператор АО "Экотехпром" создал телеграм-бота "Москва сортирует" для раздельного сбора отходов. С помощью него горожане смогут узнать адрес ближайшей контейнерной площадки, пункта приема специальных отходов и его расписание.

Также в телеграм-боте у москвичей есть возможность узнать правила сортировки отходов в ходе игры. За верные ответы пользователям будут начисляться баллы.

"Новости дня": число экоточек выросло до 600 в Москве

Читайте также


городтехнологии

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика