В России призвали присвоить Стивену Сигалу звание заслуженного артиста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель общественной организации "Ветераны России" Ильдар Резяпов в разговоре с "Абзацем" предложил присвоить американскому актеру и режиссеру Стивену Сигалу звание заслуженного артиста РФ. Соответствующее обращение он направил Владимиру Путину и Минкультуры.

Ранее Сигал рассказал, что снял документальный фильм про СВО. Премьера картины под названием "Во имя справедливости" планируется в феврале 2026 года.

"Стивен Сигал – это человек, который по-настоящему принял нашу страну сердцем. Его слова о России, его действия и его готовность открыто говорить правду о СВО заслуживают глубокого уважения", – указано в обращении.

По мнению автора инициативы, присвоение Сигалу звания заслуженного артиста России будет справедливой оценкой его вклада и поддержки, которую он оказывает российским военнослужащим.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году. С того момента он начал заниматься творчеством на территории РФ.

На церемонии награждения лауреатов премии "Мы вместе" актер сказал, что гордится быть русским, планирует жить и работать в России. С его слов, главное достоинство россиян – единство и готовность помогать друг другу.