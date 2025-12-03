Форма поиска по сайту

03 декабря, 14:51

Культура

Актер Стивен Сигал выразил гордость за связь с Россией

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и планирует продолжать жить и работать в России.

Во время церемонии награждения лауреатов премии "Мы вместе" в Национальном центре "Россия" он отметил, что главное достоинство россиян – единство и готовность помогать друг другу.

"Это то, что выделяет Россию", – сказал Сигал.

Актер также выразил благодарность за возможность быть частью российского общества.

Торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе" проводится в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию поступило рекордное число заявок – 52 383 из 147 стран. За 5 лет число участников увеличилось вдвое, а география расширилась с 59 до 147 стран. Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел выразила благодарность российской публике за гостеприимство. В публикации в соцсети она написала, что ощущает связь между двумя странами и что русскоязычная аудитория приносит ей удачу. Актриса призналась, что очень любит своих поклонников из России.

