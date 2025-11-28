Актриса Ханде Эрчел обратилась к российским поклонникам на русском языке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Турецкая актриса Ханде Эрчел опубликовала пост на русском языке, в котором поблагодарила российскую публику за теплый прием в Москве, сообщает "Газета.ру".

"Два мира, одно желание. Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю", – написала артистка на странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Публика восприняла обращение как знак особого уважения. В комментариях пользователи писали: "Спасибо, Ханде, за то, что не побоялась приехать в Россию", "Боже, как приятно. Спасибо за текст на русском языке" и "Ну наша!"

Эрчел 25 ноября прилетела в Москву. Здесь она представила фильм "Два мира, одно желание" и отпраздновала свой 32-й день рождения.

В январе этого года Эрчел уже приезжала в столицу. В то время в России находился и турецкий актер Барыш Ардуч. Они вместе представили фильм "Оставь это ветру", в котором сыграли главные роли.