Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит спел русскую песню "Калинка"

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Турецкий актер из сериалов "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман" Бурак Озчивит спел русскую песню "Калинка" на киноконцерте "Музыка турецких сериалов" в Москве. Об этом сообщает Life.ru.

В ходе мероприятия артист рассказал о своих впечатлениях о РФ и зиме. По словам Озчивита, он посещает Москву уже не первый раз. Поездки в столицу России актер начал еще несколько лет назад во время работы моделью. Он отметил, что город значительно изменился в лучшую сторону.

"Когда я раньше приезжал в Москву, в год работы моделью, было и -25, и -30 градусов мороза. Я выходил на улицу со стаканчиком кофе, кофе замерзал, и я потом в Турции всем об этом рассказывал. Потом я начал еще чаще сюда приезжать, и я больше никому ничего не рассказываю, я привык", – сказал Озчивит.

После этого он решил спеть русскую песню "Калинка". Зрители отреагировали на это бурными аплодисментами, говорится в статье.

В прошлом году в СМИ писали, что актер Никита Волков исполнит роль Серкана Болата в российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Имя главного героя в отечественной версии – Сергей. Волков известен по ролям в фильмах "Две женщины", "Черновик", а также в сериалах "Кризис нежного возраста" и "Пекарь и красавица".

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