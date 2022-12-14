Дмитрий Дюжев прокомментировал возможность продолжения "Бригады"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский актер Дмитрий Дюжев сообщил, что хотел бы попробовать себя в роли Космоса в сериале "Бригада", который прожил еще 20 лет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа. Конечно, я говорю не о возвращении к этому герою. Мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением, мы работаем здесь и сейчас", – сказал Дюжев.

По его словам, любой сыгранный персонаж должен быть проанализирован с точки зрения того, как сложилась его судьба и что он пережил. После этого герой уже не будет прежним.

Актер также сослался на слова сценариста и режиссера "Бригады" Алексея Сидорова, который до этого заявлял, что продолжения сериала не будет. Как уточнил актер, режиссер снимал картину как нравоучительную с целью показать истории людей, живущих "одним днем".

Ранее сообщалось, что культовый российский сериал "Папины дочки" вернется спустя десять лет. Продолжение истории о многодетной семье будет транслироваться по телеканалу СТС. Режиссером ситкома выступит Александр Жигалкин, под руководством которого снимались предыдущие сезоны.



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