16:26Культура
Глава Warner Bros. рассказала о планах по созданию спин-оффа "Гарри Поттера"
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures
Глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах создать спин-офф по мотивам серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.
По ее словам, в настоящее время ведется ряд переговоров о создании сериала.
"У нас есть серьезные намерения (создать спин-офф. – Прим. ред.), и сейчас мы ведем переговоры на этот счет", – подчеркнула Данги, говоря о статусе работы над проектом.
Она добавила, что фанаты готовы к продолжению франшизы о Гарри Поттере.
Ранее стало известно, что отечественные телеканалы, которые входят в холдинг Национальной медиагруппы, теперь не смогут показывать фильмы американской студии Warner Bros. В числе фильмов оказались "Гарри Поттер", "Чудо-женщина" и другие картины.
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