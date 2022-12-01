Глава Warner Bros. рассказала о планах по созданию спин-оффа "Гарри Поттера"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала о планах создать спин-офф по мотивам серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

По ее словам, в настоящее время ведется ряд переговоров о создании сериала.

"У нас есть серьезные намерения (создать спин-офф. – Прим. ред.), и сейчас мы ведем переговоры на этот счет", – подчеркнула Данги, говоря о статусе работы над проектом.

Она добавила, что фанаты готовы к продолжению франшизы о Гарри Поттере.

Ранее стало известно, что отечественные телеканалы, которые входят в холдинг Национальной медиагруппы, теперь не смогут показывать фильмы американской студии Warner Bros. В числе фильмов оказались "Гарри Поттер", "Чудо-женщина" и другие картины.



Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

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