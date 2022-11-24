В Госдуме не поддержали идею православных активистов запретить "Гарри Поттера" в РФ

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выступил против идеи православных активистов запретить в России книги и фильмы о Гарри Поттере, назвав данную инициативу охотой на ведьм. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Такими поисками ведьм можно заниматься до бесконечности. На самом деле сатанизм гораздо более пышно процветает другими способами. А это детская сказка, которая покорила весь мир. <...> Я думаю, что это, безусловно, перебор", – сказал Шолохов.

По его мнению, общественникам и представителям власти следует искать более опасные и разрушительные для общественного сознания вещи, чем произведения о Гарри Поттере.

Ранее участники православного движения "Сорок сороков" обратились с письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой с призывом запретить в стране книги и фильмы о Гарри Поттере. По мнению заявителей произведения о волшебнике "развращают и косят юные души наших детей".

Православные активисты потребовали запретить "Гарри Поттера" в России

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