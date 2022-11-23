Психолог прокомментировала призыв активистов запретить "Гарри Поттера"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Призыв православных активистов запретить в РФ книги и фильмы о Гарри Поттере из-за пропаганды сатанизма разрушает вероучение, считает клинический психолог Ирина Коржаева. Об этом сообщает Life.ru.

Эксперт отметила, что в российских произведениях, в том числе православных, также используются мотивы волшебства. Она подчеркнула, что запрет интересных людям вещей можно назвать безбожным и безграмотным.

"Важно заняться просвещением о добре и зле, что такое хорошо и что такое плохо. Научить детей отделять то, что есть в жизни, от приукрашенной сказки, дабы отличать правду ото лжи во всех ее полутонах", – сказала Коржаева.

По словам психолога, сага о Гарри Поттере способна развить эмоциональный интеллект ребенка, а также помочь ему во взаимодействии с окружающими. При этом произведение также может научить ребенка глубоко мыслить.

Кроме того, сообщила эксперт, изучение книг и фильмов будет способствовать развитию эмпатии у ребенка и умению работать в команде.

Согласно результатам опроса, который провела Коржаева, выяснилось, что важными темами в книгах о Гарри Поттере являются любовь и дружба.

До этого приверженцы православного движения "Сорок сороков" обратились с письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой. По мнению заявителей, произведения и фильмы о Гарри Поттере "развращают и косят юные души наших детей".

Ранее стало известно, что отечественные телеканалы, которые входят в холдинг Национальной медиагруппы, теперь не смогут показывать фильмы американской студии Warner Bros. В числе фильмов оказались "Гарри Поттер", "Чудо-женщина" и другие картины.

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