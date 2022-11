Фото: AP Photo/Invision/Vianney Le Caer

Британский актер Дэниел Рэдклифф выразил соболезнования в связи со смертью Робби Колтрейна, исполнившего роль Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. В интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале Watch What Happens Live with Andy Cohen, он также рассказал, что у Колтрейна было отличное чувство юмора.

Ведущий телешоу предложил Рэдклиффу поделиться любимым воспоминанием о Колтрейне. Актер рассказал, что во время съемок третьего фильма шел непрекращающийся ливень. Предполагалось, что съемки займут три недели, однако они заняли шесть.

"И мы сидели в хижине Хагрида, и он (Колтрейн. – Прим. ред.) рассказывал анекдоты всей команде и нам. Это было здорово", – поделился Рэдклифф.

Робби Колтрейн умер в октябре 2022 года, ему было 72 года. Актер сыграл также в фильмах "И целого мира мало", "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и многих других. Кроме того, Колтрейн озвучивал известные мультфильмы.



