Несколько россиян умерли от инфекций на острове Фукуок во Вьетнаме

Фото: depositphotos/boggy22

Несколько граждан РФ скончались из-за различных инфекций на туристическом острове Фукуок во Вьетнаме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Хошимине Тимура Садыкова.

Он рассказал, что в генконсульство зачастую поступают данные об обращениях туристов из РФ и россиян, постоянно проживающих на Фукуоке, в больницу с жалобами на пищевые отравления и более серьезные заболевания.

"Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года", – добавил Садыков.

Ранее в СМИ появилась информация, что туристы во Вьетнаме жалуются на слив канализаций в море. По их словам, отходы выливают в воду по всему пляжу Лонг-Бич. Из-за разрывов канализации пляжи закрывают, однако потом вновь разрешают купаться.

Через несколько часов после купания у отдыхающих появились симптомы отравления. Многие обращаются в местные клиники. Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Вьетнама.