Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 28 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и небольшие осадки преимущественно в виде дождя ожидаются в столице в последний день зимы, 28 февраля. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до нуля градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.
В Москве и Московской области с 28 февраля будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах. Предупреждение будет действовать с 12:00 28 февраля до 21:00 3 марта.
В марте в столице ожидаются две волны холода. Первое возвращение холодов ожидается с 4 по 6 марта. Затем, 7–8-го числа, будет потепление до положительных значений, но уже 9 и 10 марта в столице вновь похолодает.
