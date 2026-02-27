Общественник Амосов: оттепель и подтопление не повлияют на стоимость поездок на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оттепель и подтопления участков дорог в Москве не отразятся на тарифах такси. Об этом "Абзацу" рассказал председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов.

По его словам, агрегаторы рассчитывают стоимость поездки по собственным алгоритмам и цены остаются неизменными.

"Мы знаем такие места, где могут происходить подтопления. <...> Летом были суперливни, также были подтопления, но все нормально, цены не повысились", – отметил он.

Амосов добавил, что увеличение времени в пути и километраж в пробках водители компенсируют самостоятельно, но это не влияет на исходный тариф.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить требование об обязательном наличии в такси детских кресел.

В настоящее время для поездки с ребенком в такси требуется заказывать машину по специальному тарифу или указывать в примечаниях необходимость детского кресла. В противном случае авто может приехать без необходимого оборудования.