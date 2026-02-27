Общественник Амосов: оттепель и подтопление не повлияют на стоимость поездок на такси

27 февраля, 19:34Транспорт
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оттепель и подтопления участков дорог в Москве не отразятся на тарифах такси. Об этом "Абзацу" рассказал председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов.
По его словам, агрегаторы рассчитывают стоимость поездки по собственным алгоритмам и цены остаются неизменными.
"Мы знаем такие места, где могут происходить подтопления. <...> Летом были суперливни, также были подтопления, но все нормально, цены не повысились", – отметил он.
Амосов добавил, что увеличение времени в пути и километраж в пробках водители компенсируют самостоятельно, но это не влияет на исходный тариф.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил законодательно закрепить требование об обязательном наличии в такси детских кресел.
В настоящее время для поездки с ребенком в такси требуется заказывать машину по специальному тарифу или указывать в примечаниях необходимость детского кресла. В противном случае авто может приехать без необходимого оборудования.