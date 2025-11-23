Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 10:42

Общество

В ОП предложили обязать водителей такси иметь детские кресла

Фото: depositphotos/gromaler

Автомобили такси эконом-класса должны быть оборудованы минимум одним детским креслом, а комфорт-класса, комфорт-плюс и бизнес-класса – двумя. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

По его мнению, такие меры должны быть закреплены на законодательном уровне, а в правила лицензирования необходимо включить обязательное требование по наличию в такси детских кресел, включая автолюльки для младенцев.

В настоящее время для поездки с ребенком в такси требуется заказывать машину по специальному тарифу или указывать в примечаниях необходимость детского кресла. В противном случае авто может приехать без необходимого оборудования.

Помимо этого, правила перевозки детей в автомобиле также требуют использования автолюлек для детей до года, специальных автокресел для детей от 1 года до 7 лет и детских удерживающих систем для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Дети старше 12 лет и ростом от 150 сантиметров могут перевозиться без кресла.

Ранее нижняя палата парламента приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей. Документ предлагает повысить штрафы для граждан с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, для юрлиц – со 100 до 200 тысяч. Предполагается, что внесение изменений в КоАП России позволит снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.

Читайте также


обществотранспорт

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика