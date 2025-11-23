В ОП предложили обязать водителей такси иметь детские кресла

Фото: depositphotos/gromaler

Автомобили такси эконом-класса должны быть оборудованы минимум одним детским креслом, а комфорт-класса, комфорт-плюс и бизнес-класса – двумя. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

По его мнению, такие меры должны быть закреплены на законодательном уровне, а в правила лицензирования необходимо включить обязательное требование по наличию в такси детских кресел, включая автолюльки для младенцев.

В настоящее время для поездки с ребенком в такси требуется заказывать машину по специальному тарифу или указывать в примечаниях необходимость детского кресла. В противном случае авто может приехать без необходимого оборудования.

Помимо этого, правила перевозки детей в автомобиле также требуют использования автолюлек для детей до года, специальных автокресел для детей от 1 года до 7 лет и детских удерживающих систем для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Дети старше 12 лет и ростом от 150 сантиметров могут перевозиться без кресла.

Ранее нижняя палата парламента приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей. Документ предлагает повысить штрафы для граждан с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, для юрлиц – со 100 до 200 тысяч. Предполагается, что внесение изменений в КоАП России позволит снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.