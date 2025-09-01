Эксперт Ломанов: оптимальная стоимость автокресла составляет 5–7 тысяч рублей

В России ужесточились правила перевозки детей в автомобилях: с сентября под запрет подпали бескаркасные кресла и адаптеры-лямки. Что грозит за их использование и как правильно подобрать устройство – разбиралась Москва 24.

"Некоторые случаи заканчиваются гибелью"

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в ПДД, которые ужесточают требования к перевозке детей в машинах. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Новые правила полностью запрещают использование так называемых заменителей автокресел. За нарушения предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей для обычных водителей и до 100 тысяч – для юридических лиц, включая такси.



Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нельзя перевозить детей в автомобилях без автомобильного кресла или бустера. Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле.

Буцкая напомнила, что неправильные устройства смертельно опасны для ребенка не только в ДТП, но даже при резком торможении: тканевые фиксаторы часто не выдерживают нагрузки, и ремень безопасности смещается к шее.

"К сожалению, бывают случаи, которые заканчиваются гибелью детей", – сказала она.

Кроме того, при использовании лямок вся сила удара приходится на живот, что может привести к тяжелым травмам внутренних органов и кровотечению, добавила депутат.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что корректоры ремней, которые еще называют "косынками", могли бы стать неплохой альтернативой, если бы производители провели тесты и доработали конструкцию, чтобы она стала действительно безопасной.

"Например, в замковом устройстве следовало бы сделать более серьезный крепеж, а не пуговицы, которые при маломальском давлении расстегиваются, летят во все стороны и травмируют пассажиров. Ребенок при этом вылетает из крепежа, а ремнем получает по лицу", – пояснил он.

Как правильно выбрать кресло

При поездке в автомобиле ребенок должен находиться в кресле до 12 лет, если его рост еще не достиг 150 сантиметров. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

(надежно крепит детское кресло непосредственно к кузову автомобиля. – Прим. ред.) .

Ян Хайцеэр вице-президент НАС Идеальный вариант, когда у детского кресла трехточечный ремень и есть система Isofix

Также эксперт подчеркнул, что стоит отдать предпочтение вариантам, у которых спинка не отделяется от сиденья.

"Есть универсальные устройства, внешне похожие на детское кресло, но они разборные. Это сделано для удешевления, но на самом деле их эффективность снижается", – предупредил он.

При этом ценовой диапазон на данную категорию товаров сильно варьируется – есть варианты как за 1 тысячу рублей, так и за 80 тысяч и больше. Однако при выборе лучше соблюдать правило золотой середины, рассказал Москве 24 автоэксперт Андрей Ломанов.

"Совсем бюджетные брать не надо, потому что в них используются самые недорогие материалы. И проблема не только в безопасности этого кресла, но и в том, что ребенку в нем может быть неудобно, например, материал будет вызывать потницу", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что оптимальная стоимость наиболее популярных кресел составляет порядка 5–7 тысяч рублей.

"Нужно понимать, что все зависит от размеров ребенка, его возраста и телосложения. При покупке желательно устроить креслу тест-драйв, чтобы ребенок в нем посидел, а не покупать его наугад", – отметил Ломанов.



(об этом говорит наличие шильдика с информацией, что средство прошло сертификацию и соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011. – Прим. ред.) .

Андрей Ломанов автоэксперт Главное, чтобы кресло было сертифицировано

В свою очередь, автоэксперт Дмитрий Попов напомнил, что хорошее кресло должно быть оснащено конструкцией боковой защиты головы – чтобы она была зафиксирована с двух сторон. В случае аварии это поможет уберечь ребенка от компрессионных переломов позвоночника, пояснил специалист.