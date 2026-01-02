Семейную программу подготовили для москвичей на новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве подготовили специальную семейную программу на новогодние каникулы. Детей и взрослых ждут различные мероприятия – от классических новогодних забав до дегустации угощений на ярмарках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, фестиваль "Усадьбы Москвы" приглашает всех желающих совершить путешествие по маршруту "Москва усадебная". Гости посетят исторические особняки и получат памятные подарки. Они также могут сделать фотографии в старинных нарядах в ретроателье и тематических фотозонах, отправить открытку, принять участие в дворянских променадах и онлайн-квестах.

Кроме того, в игре с дополненной реальностью Russpass появились новые маршруты и локации для поиска мультяшек. На площадках проекта "Зима в Москве" пользователи встретят новых сезонных персонажей, а также получат подарки.

Любители чая могут посетить гастрозаведения проекта "Московское чаепитие". У гостей будет возможность купить различные сеты с традиционной выпечкой и авторскими десертами и фирменный фарфор, а на чайной станции в Коломенском – поучаствовать в дегустациях.

Семьи также могут поучаствовать в программе "Играй в Москву!", благодаря которой столица превращается в интерактивную площадку с картами, квестами, таинственными маршрутами и призами.

В свою очередь, павильон "Макет Москвы" на ВДНХ запустил специальную праздничную программу в период январских каникул. До 11 января москвичи и туристы могут посмотреть светотехнические представления, присоединиться к обзорным экскурсиям и поучаствовать в викторинах с возможностью выиграть памятные призы.