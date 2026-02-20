ТАСС: двое полицейских на Украине пострадали в результате взрыва гранаты

Фото: depositphotos/ALesik

Двое полицейских в Черновицкой области Украины получили ранения из-за взрыва гранаты, брошенной неизвестным в их служебный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Полицейские были госпитализированы. Подробности произошедшего и степень ранений не уточняются.

В регионе был введен режим спецоперации. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Ранее мужчина устроил стрельбу в одном из заведений общественного питания в Черкассах на Украине. После этого он забаррикадировался в туалете. Полицейские провели операцию по задержанию стрелка.