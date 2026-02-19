Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп на год продлил санкции против России в связи с конфликтом на Украине, следует из указа, опубликованного в Федеральном реестре США.

"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране (в связи с чрезвычайной ситуацией на Украине. – Прим. ред.)", – говорится в документе, полный текст которого будет опубликован в пятницу, 20 февраля.

В указе подчеркивается, что украинский кризис все еще расценивается Вашингтоном угрозой национальной безопасности и внешней политике США, требующей особых мер со стороны американского правительства.

В настоящее время продолжается работа над 20-м пакетом антироссийских санкций от Евросоюза. Ключевым элементом нового документа станет полный запрет на обслуживание перевозок нефти из России.

В частности, ЕС внесет в черный список 43 танкера, которые перевозят нефть. Вместе с тем организация намерена добавить в данный список еще 20 региональных банков России и ввести новые запреты на транзакции, в том числе в криптовалюте.