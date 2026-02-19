Поисковые работы на территории липецкого завода Evolute завершены

Фото: 48.mchs.gov.ru

Поисково-спасательные работы на территории завода Evolute в Липецкой области завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По данным оперативных служб, под завалами людей нет. В компании уточнили, что в результате обрушения кровли производственного цеха пострадали восемь человек. Они доставлены в больницы, где им оказывают необходимую помощь.

Инцидент на предприятии в Краснинском округе Липецкой области произошел 19 февраля – обрушилась крыша завода "Моторинвест". Площадь крушения составила около 10% от всего здания. По предварительной версии, причиной стало скопление снега.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На месте ЧП продолжают работать криминалисты и следователи. Семьям пострадавших окажут материальную помощь. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП, еще четверо – в состоянии средней тяжести.

