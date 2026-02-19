19 февраля, 14:19Происшествия
Обрушение крыши произошло в цехе предприятия "Моторинвест" в Липецкой области
Фото: телеграм-канал SHOT
Обрушение крыши произошло в цехе предприятия "Моторинвест" в Краснинском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Предположительно, под завалами могут находиться люди, в связи с чем на место ЧП были оперативно направлены спасательные службы для проведения аварийно-спасательных операций.
В свою очередь, глава округа Сергей Поляков уже организовал работу оперативного штаба для ликвидации последствий.
Ранее кровля трехэтажного здания склада обрушилась из-за снега в Зеленодольске в Татарстане. Инцидент произошел в одном из корпусов распределительного центра "Магнит".
В результате ЧП пострадала работница склада, ее госпитализировали. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Теневой навес катка обрушился на Днепропетровской улице