Обрушение крыши произошло в цехе предприятия "Моторинвест" в Липецкой области

Фото: телеграм-канал SHOT

Обрушение крыши произошло в цехе предприятия "Моторинвест" в Краснинском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Предположительно, под завалами могут находиться люди, в связи с чем на место ЧП были оперативно направлены спасательные службы для проведения аварийно-спасательных операций.

В свою очередь, глава округа Сергей Поляков уже организовал работу оперативного штаба для ликвидации последствий.

Ранее кровля трехэтажного здания склада обрушилась из-за снега в Зеленодольске в Татарстане. Инцидент произошел в одном из корпусов распределительного центра "Магнит".

В результате ЧП пострадала работница склада, ее госпитализировали. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

