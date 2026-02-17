17 февраля, 20:28Происшествия
Три человека погибли при обрушении здания в Ленобласти
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Тела трех погибших обнаружены при разборе завалов после обрушения административного здания в воинской части в Сертолове в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на месте работает специализированная техника. Кроме того, продолжаются следственные действия.
Здание обрушилось 17 февраля. Дрозденко отмечал, что причины инцидента в настоящий момент неизвестны. Силовой блок окажет содействие в ликвидации последствий обрушения и спасении пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности. На месте происшествия работают военные следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства ЧП и проводят комплекс следственных действий.