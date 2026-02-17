Три человека погибли при обрушении здания в Ленобласти

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Тела трех погибших обнаружены при разборе завалов после обрушения административного здания в воинской части в Сертолове в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на месте работает специализированная техника. Кроме того, продолжаются следственные действия.

Здание обрушилось 17 февраля. Дрозденко отмечал, что причины инцидента в настоящий момент неизвестны. Силовой блок окажет содействие в ликвидации последствий обрушения и спасении пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности. На месте происшествия работают военные следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства ЧП и проводят комплекс следственных действий.

