Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти
Фото: телеграм-канал Mash
Здание военной полиции обрушилось в Сертолове Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
В настоящее время на месте ЧП работают подразделения МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, по поручению главы области оказывать содействие в ликвидации последствий обрушения и спасении пострадавших будет силовой блок.
Причины инцидента еще неизвестны, добавил Дрозденко.
Схожее ЧП ранее произошло в центре Санкт-Петербурга на улице Розенштейна. Там частично обрушились перекрытия в нежилом здании.
О погибших и пострадавших не сообщалось, но из дома были эвакуированы четыре человека. Известно, что они не имели определенного места жительства.