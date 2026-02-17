Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти

Фото: телеграм-канал Mash

Здание военной полиции обрушилось в Сертолове Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте ЧП работают подразделения МЧС и Леноблпожспаса. Кроме того, по поручению главы области оказывать содействие в ликвидации последствий обрушения и спасении пострадавших будет силовой блок.

Причины инцидента еще неизвестны, добавил Дрозденко.

Схожее ЧП ранее произошло в центре Санкт-Петербурга на улице Розенштейна. Там частично обрушились перекрытия в нежилом здании.

О погибших и пострадавших не сообщалось, но из дома были эвакуированы четыре человека. Известно, что они не имели определенного места жительства.