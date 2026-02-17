Форма поиска по сайту

17 февраля, 16:58

Происшествия

Служебную проверку проведут после конфликта контролера с пассажиром трамвая в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Служебную проверку проведут после конфликта контролера с пассажиром трамвая в Москве, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором контролер пообещала вырвать кадык пассажиру и избила его – ей показалось, что мужчина пытался проехать бесплатно и оплатил проезд только после того, как к нему подошли. При этом очевидцы утверждали, что он заплатил при входе.

Согласно официальной информации, мужчина нарушил правила пользования городским транспортом, оплатив проезд лишь в присутствии контролера. В пресс-службе также указали, что инцидент произошел в ноябре 2025 года.

"При проверке документов пассажир провоцировал контролера агрессивными и оскорбительными высказываниями. Со стороны контролера никакого физического воздействия в отношении пассажиру применено не было", – подчеркнули представители перевозчика.

Вопрос был урегулирован мирным путем, а пассажир и контролер извинились друг перед другом. Жалоб со стороны мужчины также не поступало. Тем не менее было все же решено провести служебную проверку в отношении контролера, по ее результатам будет дана правовая оценка.

Ранее в Москве мужчина получил 2 года условно с испытательным сроком за нападение на контролера в автобусе. Летом 2025 года он попытался вырвать служебное оборудование у контролера во время проверки оплаты проезда в автобусе, а также ударил женщину по голове.

происшествиятранспортгород

