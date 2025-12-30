Форма поиска по сайту

30 декабря, 12:51

Происшествия

В Москве безбилетник плеснул в лицо женщине горячим напитком из-за замечания

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина, не оплативший проезд в столичном метро, плеснул в лицо женщине горячим напитком из-за замечания. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии. По данным ведомства, мужчина попытался бесплатно пройти через турникеты в метро и проследовал за женщиной. Однако та сделала ему замечание, после чего злоумышленник плеснул пассажирке в лицо горячую жидкость из стакана, который был у него в руке.

После случившегося женщина обратилась за медпомощью. Правоохранители оперативно задержали 38-летнего мужчину на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Помимо этого, в отношении мужчины был составлен административный протокол о нарушении правил пользования метрополитеном и ММТС.

Ранее суд в Москве приговорил к 2 годам лишения свободы условно пассажира автобуса по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в транспорте, который курсирует по маршруту № 736.

Контролеры выявили не оплативших проезд пассажиров и попросили их, в том числе фигуранта, предоставить документы. Однако он начал оскорблять инспекторов, применил силу и попытался вытолкнуть их из автобуса.

происшествияметрогород

