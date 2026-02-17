Форма поиска по сайту

17 февраля, 15:50

Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за гибели 10-месячной девочки в ванне с водой в Энгельсе

Фото: Следственный комитет РФ

Тело 10-месячной девочки обнаружено в Энгельсе Саратовской области. По факту ЧП заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Согласно предварительным данным, мертвого младенца нашли во вторник, 17 февраля, в доме на улице Мясокомбинат рабочего поселка Приволжского.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах предположил, что ребенка оставили одного в наполненной водой ванне. Через некоторое время мать обнаружила дочь без движения, а прибывшая бригада скорой помощи подтвердила ее смерть.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде было возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела младенца в отходах, которые мусоровоз привез в цех по переработке.

В прокуратуре уточнили, что тело было найдено работником мусороперерабатывающего комбината возле деревни Сахарово. Мужчина нашел на ленте тряпичный сверток, в котором находилось тело мальчика. Видимых признаков насильственной смерти не было.

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

